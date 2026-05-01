Cérémonie du Memorial Day Cimetière américain de Dinozé Dinozé

Dinozé

Cérémonie du Memorial Day

Cimetière américain de Dinozé 385 rue de la Rondenolle Dinozé Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Depuis désormais plus de 100 ans, l’American Battle Commission a l’honneur de commémorer les civils et militaires tombés au service des États-Unis pour défendre la liberté.

La cérémonie du Memorial Day est l’incarnation de cette tradition, et rassemble chaque année représentants français et américains à l’occasion de ce jour du souvenir.

La cérémonie se déroulera cette année au Cimetière et Mémorial américain de Dinozé le dimanche et est ouverte au public.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 03.29.82.04.75 ou par mail à epinalvisits@abmc.gov.

En espérant vous y voir nombreux!Tout public

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Cimetière américain de Dinozé 385 rue de la Rondenolle Dinozé 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 04 75 epinalvisits@abmc.gov

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English :

For over 100 years now, the American Battle Commission has had the honor of commemorating the civilians and soldiers who fell in the service of the United States in defense of freedom.

The Memorial Day ceremony is the embodiment of this tradition, and each year brings together French and American representatives to mark this day of remembrance.

This year, the ceremony will take place at the Dinozé American Cemetery and Memorial on Sunday, and is open to the public.

For further information, please call 03.29.82.04.75 or e-mail epinalvisits@abmc.gov.

Hope to see you there!

L’événement Cérémonie du Memorial Day Dinozé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION