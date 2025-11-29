Cérémonie du passage du solstice Lune-soleil Plazac

Cérémonie du passage du solstice

Lune-soleil Le Peuch Plazac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

15h 19h. Cercle de parole, exercices à 2 pour entrer dans l’ouverture du coeur et la confiance, exercices de placement du souffle et de préparation au chant. Participation libre

Ça n’est plus possible de survivre ainsi si vous ressentez aussi cet Appel à vivre plus grand, à vous révéler, à déployer

vos ailes, à vibrer votre Être véritable … Venez me rejoindre pour cette cérémonie de Passage du solstice, au cours de

laquelle nous partagerons notre chaleur humaine, la lumière du Coeur, et au cours de laquelle nous vivrons tous un Passage vers l’expression de notre plein potentiel !

Au programme bref cercle de parole Exercices à 2 pour entrer dans l’ouverture du coeur et la confiance … NB: ce soir vous aurez un ange gardien et vous en serez un aussi ! Puis exercices de placement du souffle et de préparation au chant Moment convivial autour d’un goûter dînatoire !

Le PASSAGE aura lieu pour chacun par le CHANT MAÏEUTIQUE en individuel devant un groupe bienveillant & soutenant , aidés d’une transe rythmique collective.

Participation libre .

Lune-soleil Le Peuch Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine souffle-de-vie@lilo.org

English : Cérémonie du passage du solstice

3pm 7pm. Talking circle, exercises for 2 to open the heart and build confidence, breath placement exercises and preparation for singing. Free admission

L’événement Cérémonie du passage du solstice Plazac a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère