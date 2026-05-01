Grandcamp-Maisy

Cérémonie du souvenir des Groupes Lourds

Quai Chéron Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cérémonie du souvenir des groupes lourds en présence des corps constitués.

Cérémonie du souvenir des groupes lourds en présence des corps constitués.

A Grandcamp-Maisy se trouve le mémorial des groupes lourds Guyenne et Tunisie, intégrés dans la Royal Air Force, suite à un accord avec l’Armée de l’Air.

Les groupes Lourds Guyenne et Tunisie avaient été mis à la disposition de la Royal Air Force et du Bomber Command 1943-1945.

Le groupe Guyenne fut engagé dans la nuit du 5 au 6 juin. Ces équipages furent des rares français directement acteurs des opérations du débarquement. Ils payèrent un lourd tribut puisque la moitié périrent en opérations. .

Quai Chéron Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 6 07 79 76 37 olivier.lafaye@gmail.com

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English : Cérémonie du souvenir des Groupes Lourds

Remembrance ceremony for heavy groups in the presence of the constituted bodies.

L’événement Cérémonie du souvenir des Groupes Lourds Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Isigny-Omaha