Cérémonie du Souvenir des Sous-Mariniers Disparus au Large du Cap Camarat Ramatuelle

Cérémonie du Souvenir des Sous-Mariniers Disparus au Large du Cap Camarat

village Ramatuelle Var

56e anniversaire de la disparition du sous-marin Eurydice au large de Ramatuelle

English : Ceremony of Remembrance for the Sub-Mariners Missing Off Cap Camarat

56th anniversary of the disappearance of the submarine Eurydice off the coast of Ramatuelle

