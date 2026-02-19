Cérémonie du Souvenir des Sous-Mariniers Disparus au Large du Cap Camarat Ramatuelle
Cérémonie du Souvenir des Sous-Mariniers Disparus au Large du Cap Camarat Ramatuelle samedi 7 mars 2026.
village Ramatuelle Var
Début : 2026-03-07
56e anniversaire de la disparition du sous-marin Eurydice au large de Ramatuelle
village Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
English : Ceremony of Remembrance for the Sub-Mariners Missing Off Cap Camarat
56th anniversary of the disappearance of the submarine Eurydice off the coast of Ramatuelle
http://www.netmarine.net/bat/smarins/eurydice/histoire.htm
