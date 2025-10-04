Cérémonie du thé Bibliothèque municipale De Saucats Saucats

Cérémonie du thé Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale De Saucats Gironde

sur réservation, public ado/adultes

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:30

Venez découvrir le rituel d’une c_érémonie du thé_ guidé par Michiko Sappey Maitre de thé diplomée de l’école d’Omote Senke de Kyoto. Démonstration et dégustation.

Bibliothèque municipale De Saucats 33650 Saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556722155 https://biblio-simone.fr/

bibliothèque de Saucats