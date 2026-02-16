Cérémonie du thé Château en fête Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand

Cérémonie du thé Château en fête

Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21 2026-05-02

Cérémonie du Thé. Dégustation de thés variés et Cérémonie du thé (groupe de 4

personnes).

Gratuit, avec une participation donnant accès aux jardins de 4€/adulte, 3€/réduit et 2€/enfant.

Cérémonie du Thé. Dégustation de thés variés et Cérémonie du thé (groupe de 4

personnes).

Gratuit, avec une participation donnant accès aux jardins de 4€/adulte, 3€/réduit et 2€/enfant. .

Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 97 69 chateau.de.jumilhac@sfr.fr

English : Cérémonie du thé Château en fête

Tea ceremony. Tasting of various teas and Tea Ceremony (group of 4)

people).

Free, with a garden access fee of 4?/adult, 3?/reduced and 2?/child.

