Cérémonie du thé Château en fête Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand
Cérémonie du thé Château en fête Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand mardi 21 avril 2026.
Cérémonie du thé Château en fête
Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-02
Cérémonie du Thé. Dégustation de thés variés et Cérémonie du thé (groupe de 4
personnes).
Gratuit, avec une participation donnant accès aux jardins de 4€/adulte, 3€/réduit et 2€/enfant.
Cérémonie du Thé. Dégustation de thés variés et Cérémonie du thé (groupe de 4
personnes).
Gratuit, avec une participation donnant accès aux jardins de 4€/adulte, 3€/réduit et 2€/enfant. .
Château de Jumilhac 1 place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 97 69 chateau.de.jumilhac@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cérémonie du thé Château en fête
Tea ceremony. Tasting of various teas and Tea Ceremony (group of 4)
people).
Free, with a garden access fee of 4?/adult, 3?/reduced and 2?/child.
L’événement Cérémonie du thé Château en fête Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-02-14 par Isle-Auvézère