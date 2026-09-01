Cérémonie du thé et atelier céramique Place du Casino Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Cérémonie du thé et atelier céramique

Place du Casino Ceramic Epicurious Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 13:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez la Cérémonie du thé avec Keiko Onishi suivie d’un atelier céramique ! Un événement culturel mêlant artisanat et traditions. Participez à cet atelier unique pour un moment de partage authentique. Ne manquez pas cette fête traditionnelle !

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Place du Casino Ceramic Epicurious Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 54 41 54 jrenambot@ceramic-epicurious.fr

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English : Tea Ceremony and Ceramics Workshop

Experience the Tea Ceremony with Keiko Onishi, followed by a ceramics workshop! A cultural event that blends craftsmanship and tradition. Join this unique workshop for a moment of genuine connection. Don’t miss this traditional celebration!

L’événement Cérémonie du thé et atelier céramique Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage