Cérémonie du thé et atelier céramique Place du Casino Châtelaillon-Plage
vendredi 18 septembre 2026 · Place du Casino · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Cérémonie du thé et atelier céramique
Place du Casino Ceramic Epicurious Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 13:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez la Cérémonie du thé avec Keiko Onishi suivie d’un atelier céramique ! Un événement culturel mêlant artisanat et traditions. Participez à cet atelier unique pour un moment de partage authentique. Ne manquez pas cette fête traditionnelle !
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Place du Casino Ceramic Epicurious Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 54 41 54 jrenambot@ceramic-epicurious.fr
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English : Tea Ceremony and Ceramics Workshop
Experience the Tea Ceremony with Keiko Onishi, followed by a ceramics workshop! A cultural event that blends craftsmanship and tradition. Join this unique workshop for a moment of genuine connection. Don’t miss this traditional celebration!
L’événement Cérémonie du thé et atelier céramique Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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