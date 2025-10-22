Cérémonie du thé le thé & le Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Cérémonie du thé le thé & le Japon

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Partagez avec un maître de thé un moment d’humilité et de plaisir lors d’un rituel rigoureusement codifié.

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Share a moment of humility and pleasure with a tea master during a rigorously codified ritual.

German :

Teilen Sie mit einem Teemeister einen Moment der Demut und des Genusses während eines streng kodifizierten Rituals.

Italiano :

Condividere un momento di umiltà e piacere con un maestro del tè durante un rituale rigorosamente codificato.

Espanol :

Comparta un momento de humildad y placer con un maestro del té durante un ritual rigurosamente codificado.

