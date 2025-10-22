Cérémonie du thé le thé & le Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Cérémonie du thé le thé & le Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 30 décembre 2025.
Cérémonie du thé le thé & le Japon
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Partagez avec un maître de thé un moment d’humilité et de plaisir lors d’un rituel rigoureusement codifié.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Share a moment of humility and pleasure with a tea master during a rigorously codified ritual.
German :
Teilen Sie mit einem Teemeister einen Moment der Demut und des Genusses während eines streng kodifizierten Rituals.
Italiano :
Condividere un momento di umiltà e piacere con un maestro del tè durante un rituale rigorosamente codificato.
Espanol :
Comparta un momento de humildad y placer con un maestro del té durante un ritual rigurosamente codificado.
