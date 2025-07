Cérémonie du thé Salon de thé Les Rives Enchan’thé Mareuil-sur-Lay-Dissais

Cérémonie du thé

Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

2025-07-30 2025-08-20

La cérémonie du thé, un art et une tradition plus que millénaire

Dégustation de thés rares, en présence de Miss Chi Ching Siu, Maître de Thé

Sur réservation .

Salon de thé Les Rives Enchan’thé 2 Rue de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 06

English :

The tea ceremony, an art and tradition dating back thousands of years

German :

Die Teezeremonie, eine Kunst und eine mehr als tausendjährige Tradition

Italiano :

La cerimonia del tè, un’arte e una tradizione che risale a migliaia di anni fa

Espanol :

La ceremonia del té, un arte y una tradición milenarios

