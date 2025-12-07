Cérémonie en hommage aux Morts pour la France durant la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie Dinard

Cérémonie en hommage aux Morts pour la France durant la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie

Le dimanche 7 décembre 2025, la ville de Dinard, accompagnée des autorités civiles et militaires, des associations patriotiques ainsi que du Conseil municipal des jeunes (CMJ), rendra hommage aux Morts pour la France lors de la guerre d’Algérie ainsi que des combats menés au Maroc et en Tunisie.

La cérémonie débutera à 11h40 au Monument aux Morts, place du général de Gaulle.

Après le salut aux couleurs, des discours seront prononcés, et des gerbes déposées en mémoire des victimes.

La circulation aux abords de la place du général de Gaulle sera restreinte pendant l’événement.

La cérémonie se clôturera par un vin d’honneur en mairie, au sein de la salle du Conseil Municipal. .

