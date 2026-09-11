Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Cimetière de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Cimetière de Trouville-sur-Mer 32 Rue du Manoir Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05 11:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Samedi 5 décembre, de 11 h à 11 h 30, cérémonie patriotique au Monument aux morts de Trouville-sur-Mer, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie.

Le samedi 5 décembre, une cérémonie patriotique se tiendra de 11 h à 11 h 30 au Monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Un moment de recueillement ouvert à tous, en mémoire des combattants et des victimes civiles de ce conflit.

Infos pratiques

Date : samedi 5 décembre

Horaires : 11 h – 11 h 30

Lieu : Monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville, Trouville-sur-Mer

Occasion : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Tarif : entrée libre .

Cimetière de Trouville-sur-Mer 32 Rue du Manoir Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41

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English : Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

On Saturday 5 December, from 11.00 am to 11.30 am, a patriotic ceremony will be held at the War Memorial in Trouville-sur-Mer to mark the National Day of Remembrance for those who died in the Algerian War.

L’événement Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville