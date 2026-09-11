Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Cimetière de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer
samedi 5 décembre 2026 · Cimetière de Trouville-sur-Mer · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Cimetière de Trouville-sur-Mer 32 Rue du Manoir Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05 11:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Samedi 5 décembre, de 11 h à 11 h 30, cérémonie patriotique au Monument aux morts de Trouville-sur-Mer, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie.
Le samedi 5 décembre, une cérémonie patriotique se tiendra de 11 h à 11 h 30 au Monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Un moment de recueillement ouvert à tous, en mémoire des combattants et des victimes civiles de ce conflit.
Infos pratiques
Date : samedi 5 décembre
Horaires : 11 h – 11 h 30
Lieu : Monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville, Trouville-sur-Mer
Occasion : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Tarif : entrée libre .
Cimetière de Trouville-sur-Mer 32 Rue du Manoir Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41
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English : Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
On Saturday 5 December, from 11.00 am to 11.30 am, a patriotic ceremony will be held at the War Memorial in Trouville-sur-Mer to mark the National Day of Remembrance for those who died in the Algerian War.
L’événement Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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