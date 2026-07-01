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Cérémonie en hommage J. Collomp, Cour Jean Aubin, Draguignan

vendredi 10 juillet 2026 · Cour Jean Aubin · Draguignan

Cérémonie en hommage J. Collomp, Cour Jean Aubin, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Cour Jean Aubin
Adresse
Hôtel de Ville, 28 rue Georges Cisson, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Cérémonie en hommage J. Collomp Vendredi 10 juillet, 17h30 Cour Jean Aubin Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T17:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T17:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Initialement prévue à 10h, la cérémonie est reportée à 17h30 et sera suivie de la conférence organisée par l’ANACR (Association des anciens combattants de la Résistance) avec les conférenciers Jean-Marie Guillon, Jean-Patrick Léocard et Alexandre Chabert.
Entrée libre et gratuite.
17h30 : cérémonie
18h – conférence à la MSJ

Cour Jean Aubin Hôtel de Ville, 28 rue Georges Cisson, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cérémonie en hommage J. Collomp

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