Cérémonie en hommage J. Collomp, Cour Jean Aubin, Draguignan
vendredi 10 juillet 2026 · Cour Jean Aubin · Draguignan
Informations pratiques
Cérémonie en hommage J. Collomp Vendredi 10 juillet, 17h30 Cour Jean Aubin Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T17:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T17:30:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Initialement prévue à 10h, la cérémonie est reportée à 17h30 et sera suivie de la conférence organisée par l’ANACR (Association des anciens combattants de la Résistance) avec les conférenciers Jean-Marie Guillon, Jean-Patrick Léocard et Alexandre Chabert.
Entrée libre et gratuite.
17h30 : cérémonie
18h – conférence à la MSJ
Cour Jean Aubin Hôtel de Ville, 28 rue Georges Cisson, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cérémonie en hommage J. Collomp
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