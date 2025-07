Cérémonie et exercice incendie Vexin-sur-Epte

Cérémonie et exercice incendie Vexin-sur-Epte lundi 14 juillet 2025.

Cérémonie et exercice incendie

Ancienne gendarmerie d’Écos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Dès 10h, la cérémonie se tiendra au centre de secours, suivie d’un impressionnant exercice incendie à proximité de l’ancienne gendarmerie. Un vin d’honneur viendra clôturer ce moment de rencontre avec celles et ceux qui veillent sur notre sécurité au quotidien.

Dès 10h, la cérémonie se tiendra au centre de secours, suivie d’un impressionnant exercice incendie à proximité de l’ancienne gendarmerie. Un vin d’honneur viendra clôturer ce moment de rencontre avec celles et ceux qui veillent sur notre sécurité au quotidien. .

Ancienne gendarmerie d’Écos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie

English : Cérémonie et exercice incendie

Starting at 10 a.m., the ceremony will be held at the rescue center, followed by an impressive fire drill near the old gendarmerie building. A vin d?honneur will round off this opportunity to meet the men and women who ensure our safety on a daily basis.

German :

Ab 10 Uhr findet die Zeremonie im Rettungszentrum statt, gefolgt von einer beeindruckenden Brandschutzübung in der Nähe der ehemaligen Gendarmerie. Ein Ehrenwein rundet das Treffen mit denjenigen ab, die täglich für unsere Sicherheit sorgen.

Italiano :

A partire dalle 10, la cerimonia si terrà presso il centro di emergenza, seguita da un’impressionante esercitazione antincendio nei pressi della vecchia gendarmeria. Un vin d’honneur completerà questa occasione di incontro con gli uomini e le donne che ogni giorno ci proteggono.

Espanol :

A partir de las 10 de la mañana, la ceremonia tendrá lugar en el centro de emergencias, seguida de un impresionante simulacro de incendio cerca de la antigua gendarmería. Un vino de honor pondrá el broche final a esta oportunidad de conocer a los hombres y mujeres que nos mantienen a salvo a diario.

L’événement Cérémonie et exercice incendie Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération