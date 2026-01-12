Cérémonie Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Place Verdun Arcachon

Cérémonie Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie.

Place Verdun Monument aux morts, place de verdun. Arcachon Gironde

Rejoignez-nous pour rendre hommage aux soldats tombés pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Allocution, dépôt de gerbes, minute de silence… Un moment de recueillement et de respect. .

English : Cérémonie Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie.

