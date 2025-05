Cérémonie hommage Maternowski – Picauville, 4 juin 2025 14:00, Picauville.

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-06-04 15:00:00

2025-06-04

Cérémonie au monument du Père Maternowski. Seul religieux tué le 6 juin 1944, l’aumônier américain venait en aide aux blessés installés dans le café épicerie au hameau de Gueutteville.

Hameau Gueuteville

Picauville 50360 Manche Normandie president.u.s.normandy@gmail.com

English : Cérémonie hommage Maternowski

Ceremony at the Father Maternowski monument. The only cleric killed on June 6, 1944, the American chaplain came to the aid of the wounded in the grocery café in the hamlet of Gueutteville.

German :

Zeremonie am Denkmal von Pater Maternowski. Der amerikanische Seelsorger, der als einziger Geistlicher am 6. Juni 1944 getötet wurde, half den Verwundeten, die im Café épicerie im Weiler Gueutteville untergebracht waren.

Italiano :

Cerimonia al monumento di Padre Maternowski. Unico ecclesiastico ucciso il 6 giugno 1944, il cappellano americano soccorse i feriti nel bar della drogheria della frazione di Gueutteville.

Espanol :

Ceremonia en el monumento al Padre Maternowski. Único clérigo asesinado el 6 de junio de 1944, el capellán estadounidense socorrió a los heridos en la cafetería de la aldea de Gueutteville.

