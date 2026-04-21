Cérémonie Ikébana Avenue de Provence Tulette
Cérémonie Ikébana Avenue de Provence Tulette dimanche 17 mai 2026.
Tulette
Cérémonie Ikébana
Avenue de Provence Ancien office de tourisme Tulette Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre de Vivre au jardin , l’association Tulettissime invite Jean-Pierre Thibeau à présenter l’art traditionnel japonais dans la composition florale.
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Avenue de Provence Ancien office de tourisme Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
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English :
As part of Vivre au jardin , the Tulettissime association invites Jean-Pierre Thibeau to present the traditional Japanese art of flower arranging.
L’événement Cérémonie Ikébana Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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