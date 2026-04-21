Cérémonie Ikébana Avenue de Provence Tulette

Tulette

Cérémonie Ikébana

Avenue de Provence Ancien office de tourisme Tulette Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de Vivre au jardin , l’association Tulettissime invite Jean-Pierre Thibeau à présenter l’art traditionnel japonais dans la composition florale.

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Avenue de Provence Ancien office de tourisme Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

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English :

As part of Vivre au jardin , the Tulettissime association invites Jean-Pierre Thibeau to present the traditional Japanese art of flower arranging.

L’événement Cérémonie Ikébana Tulette a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence