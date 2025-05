Cérémonie Indochine – Saumur, 8 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Cérémonie Indochine Quai du Roi René Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

La Ville de Saumur accueillera une cérémonie d’hommage national en mémoire des soldats tombés pour la France en Indochine.

Cet événement solennel est l’occasion pour la commune, ses habitants et ses élus de se rassembler dans le recueillement et le respect.

À l’initiative de Jackie GOULET CLAISSE, Maire de Saumur et Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, aux côtés de Noël NÉRON, Maire délégué de Bagneux et Correspondant Défense, et des Anciens Combattants d’Indochine, cette cérémonie s’inscrit dans le devoir de mémoire, essentiel au lien entre générations.

Un moment de convivialité suivra la cérémonie un rafraîchissement sera offert sur place, au square du Souvenir.

Les Saumurois sont chaleureusement invités à y assister.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 8 juin 2025

Ouverture le dimanche à 11h. .

Quai du Roi René

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

The town of Saumur will host a national tribute ceremony in memory of the soldiers who fell for France in Indochina.

German :

Die Stadt Saumur wird Gastgeberin einer nationalen Gedenkfeier für die Soldaten sein, die in Indochina für Frankreich gefallen sind.

Italiano :

La città di Saumur ospiterà una cerimonia nazionale in memoria dei soldati caduti per la Francia in Indocina.

Espanol :

La ciudad de Saumur acogerá una ceremonia nacional de homenaje en memoria de los soldados caídos por Francia en Indochina.

L’événement Cérémonie Indochine Saumur a été mis à jour le 2025-05-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME