Cérémonie Internationale – Sainte-Marie-du-Mont, 6 juin 2025 10:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Cérémonie Internationale Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-06-06 10:00:00

fin : 2025-06-06 17:00:00

2025-06-06

10h cérémonie avec 400 enfants de la région organisée par le Comité du Débarquement et la mairie.

Esplanade du musée du Débarquement à Utah Beach.

15h rue du 505e Airborne, temps de recueillement à Sainte-Mère-Église, sur le thème des cimetières provisoires.

Stèle proche du stade, rue du 505e Airborne.

16h dépôt de gerbes au monument de la 2ᵉ DB à Saint-Martin-de-Varreville.

16h30 cérémonie internationale à Utah Beach, en présence de représentants de 10 nations (Canada, Danemark, Norvège, Royaume-Uni, États-Unis, Pologne, Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne).

(sous réserve de modification).

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

English : Cérémonie Internationale

10am: ceremony with 400 local children organized by the Comité du Débarquement and the town hall.

Esplanade of the D-Day museum at Utah Beach.

3pm: rue du 505e Airborne, a time of remembrance in Sainte-Mère-Église, on the theme of temporary cemeteries.

Stele near the stadium, rue du 505e Airborne.

4pm: wreath-laying at the 2? DB monument in Saint-Martin-de-Varreville.

4:30pm: International ceremony at Utah Beach, attended by representatives of 10 nations (Canada, Denmark, Norway, United Kingdom, United States, Poland, Belgium, Netherlands, France and Germany).

(subject to change).

German :

10.00 Uhr: Zeremonie mit 400 Kindern aus der Region, organisiert vom Comité du Débarquement und der Stadtverwaltung.

Esplanade des D-Day-Museums in Utah Beach.

15 Uhr: Rue du 505e Airborne, Zeit der Besinnung in Sainte-Mère-Église, zum Thema provisorische Friedhöfe.

Stele in der Nähe des Stadions, rue du 505e Airborne.

16:00 Uhr: Kranzniederlegung am Denkmal der 2? DB in Saint-Martin-de-Varreville.

16.30 Uhr: Internationale Zeremonie in Utah Beach mit Vertretern von 10 Nationen (Kanada, Dänemark, Norwegen, Vereinigtes Königreich, USA, Polen, Belgien, Niederlande, Frankreich und Deutschland).

(Änderungen vorbehalten).

Italiano :

ore 10: cerimonia con 400 bambini locali organizzata dal Comité du Débarquement e dal municipio.

Spianata del museo dello Sbarco a Utah Beach.

ore 15: rue du 505e Airborne, momento di commemorazione a Sainte-Mère-Église, sul tema dei cimiteri temporanei.

Stele vicino allo stadio, rue du 505e Airborne.

ore 16.00: deposizione di una corona di fiori al 2? DB a Saint-Martin-de-Varreville.

ore 16.30: cerimonia internazionale a Utah Beach, alla quale partecipano i rappresentanti di 10 nazioni (Canada, Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania).

(soggetto a modifiche).

Espanol :

10 h: ceremonia con 400 niños de la localidad organizada por el Comité du Débarquement y el ayuntamiento.

Explanada del museo del Día D en Utah Beach.

15:00 h: rue du 505e Airborne, momento de recuerdo en Sainte-Mère-Église, sobre el tema de los cementerios temporales.

Estela cerca del estadio, rue du 505e Airborne.

16:00 h: colocación de una corona de flores en el monumento a la 2? DB en Saint-Martin-de-Varreville.

16.30 h: Ceremonia internacional en la playa de Utah, con la presencia de representantes de 10 naciones (Canadá, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania).

(sujeto a cambios).

L’événement Cérémonie Internationale Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Baie du Cotentin