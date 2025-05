Cérémonie Journée Nationale de la Résistance – Vichy, 27 mai 2025 10:30, Vichy.

Allier

Cérémonie Journée Nationale de la Résistance Place Charles de Gaulle Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 10:30:00

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

A l’occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, la Ville de Vichy organise des commémorations et une exposition du 8 au 27 mai 2025.

.

Place Charles de Gaulle

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17

English :

To mark the 80th anniversary of the victory of May 8, 1945, the town of Vichy is organizing commemorations and an exhibition from May 8 to 27, 2025.

German :

Anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges am 8. Mai 1945 veranstaltet die Stadt Vichy vom 8. bis 27. Mai 2025 Gedenkfeiern und eine Ausstellung.

Italiano :

In occasione dell’80° anniversario della vittoria dell’8 maggio 1945, la città di Vichy organizza commemorazioni e una mostra dall’8 al 27 maggio 2025.

Espanol :

Con motivo del 80º aniversario de la victoria del 8 de mayo de 1945, la ciudad de Vichy organiza conmemoraciones y una exposición del 8 al 27 de mayo de 2025.

L’événement Cérémonie Journée Nationale de la Résistance Vichy a été mis à jour le 2025-05-14 par Vichy Destinations