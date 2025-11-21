Cérémonie: Les étoiles du sport Le Clion sur Mer Pornic

Cérémonie: Les étoiles du sport

Le Clion sur Mer 28 Rue Sainte-Victoire Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Troisème édition des Étoile du Sport à Pornic. La ville de Pornic, met à l’honneur, le travail, les performances, et l’engagement bénévole au sein des associations sportives



Pornic célèbre ses champions !

Les Étoiles du Sport rendent hommage à plus de 25 athlètes et mettent à l’honneur sept coups de cœur sportifs, tous licenciés à Pornic, qui, par leurs performances exceptionnelles sur les scènes nationales et internationales entre septembre 2024 et septembre 2025, ont brillamment représenté les couleurs de la ville.

L’événement sera parrainé par Jérôme Pineau, ancien coureur cycliste professionnel, connu pour son panache et son célèbre maillot à pois du meilleur grimpeur du Tour de France 2010.

Au-delà de la reconnaissance, cette soirée rend hommage à l’ensemble du monde sportif pornicais — athlètes, entraîneurs, arbitres, dirigeants et bénévoles — et vise à inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves et à repousser leurs limites.

Programme de l’événement

18h30 Cérémonie de remise des trophées

19h20 Intervention de Jérôme Pineau, ancien cycliste professionnel au parcours international

19h40 Remise des coups de cœur

20h00 Cocktail de clôture

.

Le Clion sur Mer 28 Rue Sainte-Victoire Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

Third edition of the Étoile du Sport à Pornic. The town of Pornic honors the work, performance and volunteer commitment of its sports associations

German :

Dritte Ausgabe der Étoile du Sport in Pornic. Die Stadt Pornic ehrt die Arbeit, die Leistungen und das ehrenamtliche Engagement von Sportvereinen

Italiano :

Terza edizione dei premi Étoile du Sport a Pornic. La città di Pornic premia il lavoro, le prestazioni e l’impegno volontario delle associazioni sportive

Espanol :

Tercera edición de los premios Étoile du Sport en Pornic. La ciudad de Pornic rinde homenaje al trabajo, el rendimiento y el compromiso voluntario de las asociaciones deportivas

L’événement Cérémonie: Les étoiles du sport Pornic a été mis à jour le 2025-11-06 par I_OT Pornic