Cérémonie Nationale Journée du Souvenir Français

Monument aux Morts Ramatuelle Var

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Organisée par le Souvenir Français et la Commune de Ramatuelle.

11 h Monument aux Morts

Dépôt de gerbe, Sonneries, minute de silence, hymne national

A l’issue de la cérémonie, le Souvenir français vous invite à partager le verre de l’amitié Au Ponant .

Monument aux Morts Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : National Ceremony: French Remembrance Day

Organized by the Souvenir Français and the Commune de Ramatuelle.

11 h Monument aux Morts

Laying of wreaths, ringing of bells, minute’s silence, national anthem

At the end of the ceremony, the Souvenir Français invites you to share a glass of friendship at Au Ponant .

German : Nationale Zeremonie: Tag des französischen Gedenkens

Organisiert vom Souvenir Français und der Gemeinde Ramatuelle.

11 Uhr Monument aux Morts (Denkmal für die Gefallenen).

Kranzniederlegung, Läuten, Schweigeminute, Nationalhymne.

Im Anschluss an die Zeremonie lädt Sie der Souvenir Français zum Glas der Freundschaft Au Ponant ein.

Italiano : Cerimonia nazionale: Giornata della memoria francese

Organizzato dal Souvenir Français e dal Comune di Ramatuelle.

11 h Monumento ai morti

Deposizione di corone, suono delle campane, minuto di silenzio, inno nazionale.

Al termine della cerimonia, il Souvenir Français vi invita a condividere un aperitivo conviviale presso Au Ponant .

Espanol : Ceremonia nacional: Día de la Memoria en Francia

Organizado por el Souvenir Français y el Ayuntamiento de Ramatuelle.

11 h Monument aux Morts

Colocación de coronas, repique de campanas, minuto de silencio, himno nacional

Al final de la ceremonia, el Souvenir Français le invita a compartir una copa amistosa en Au Ponant .

L’événement Cérémonie Nationale Journée du Souvenir Français Ramatuelle a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle