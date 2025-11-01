Cérémonie Nationale Journée du Souvenir Français Ramatuelle
Cérémonie Nationale Journée du Souvenir Français Ramatuelle samedi 1 novembre 2025.
Cérémonie Nationale Journée du Souvenir Français
Monument aux Morts Ramatuelle Var
Début : 2025-11-01 11:00:00
2025-11-01
Organisée par le Souvenir Français et la Commune de Ramatuelle.
11 h Monument aux Morts
Dépôt de gerbe, Sonneries, minute de silence, hymne national
A l’issue de la cérémonie, le Souvenir français vous invite à partager le verre de l’amitié Au Ponant .
Monument aux Morts Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
English : National Ceremony: French Remembrance Day
Organized by the Souvenir Français and the Commune de Ramatuelle.
11 h Monument aux Morts
Laying of wreaths, ringing of bells, minute’s silence, national anthem
At the end of the ceremony, the Souvenir Français invites you to share a glass of friendship at Au Ponant .
German : Nationale Zeremonie: Tag des französischen Gedenkens
Organisiert vom Souvenir Français und der Gemeinde Ramatuelle.
11 Uhr Monument aux Morts (Denkmal für die Gefallenen).
Kranzniederlegung, Läuten, Schweigeminute, Nationalhymne.
Im Anschluss an die Zeremonie lädt Sie der Souvenir Français zum Glas der Freundschaft Au Ponant ein.
Italiano : Cerimonia nazionale: Giornata della memoria francese
Organizzato dal Souvenir Français e dal Comune di Ramatuelle.
11 h Monumento ai morti
Deposizione di corone, suono delle campane, minuto di silenzio, inno nazionale.
Al termine della cerimonia, il Souvenir Français vi invita a condividere un aperitivo conviviale presso Au Ponant .
Espanol : Ceremonia nacional: Día de la Memoria en Francia
Organizado por el Souvenir Français y el Ayuntamiento de Ramatuelle.
11 h Monument aux Morts
Colocación de coronas, repique de campanas, minuto de silencio, himno nacional
Al final de la ceremonia, el Souvenir Français le invita a compartir una copa amistosa en Au Ponant .
