Cérémonie patriotique – Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville, 8 juin 2025 11:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Cérémonie patriotique Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-08

2025-06-18

– 09/06/2025 Organisée par la Ville et le 53e RT. Journée nationale d’hommage “aux morts pour la France” en Indochine

Parc des Bosquets (Monument aux Morts) à 11h

– 18/06/2025 Organisée par la Ville et le 53e RT. Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à continuer le combat contre l’ennemi. Parc des Bosquets (Monument aux Morts) à 11hTout public

0 .

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

English :

– 09/06/2025 Organized by the town and the 53rd RT. Journée nationale d?hommage ?aux morts pour la France? en Indochine (National day of tribute to those who died for France in Indochina)

Parc des Bosquets (Monument aux Morts) at 11 a.m

– 18/06/2025 Organized by the City and the 53rd RT. National day commemorating General de Gaulle?s historic call to refuse defeat and continue the fight against the enemy. Parc des Bosquets (Monument aux Morts) at 11 a.m

German :

– 09/06/2025 Organisiert von der Stadt und dem 53e RT. Nationaler Tag der Ehrung der in Indochina für Frankreich Gefallenen

Parc des Bosquets (Monument aux Morts) um 11 Uhr

– 18/06/2025 Organisiert von der Stadt und dem 53e RT. Nationaler Gedenktag für den historischen Aufruf von General de Gaulle, die Niederlage abzulehnen und den Kampf gegen den Feind fortzusetzen. Parc des Bosquets (Monument aux Morts) um 11 Uhr

Italiano :

– 09/06/2025 Organizzata dalla città e dal 53° RT. Giornata nazionale di omaggio a coloro che sono morti per la Francia in Indocina

Parc des Bosquets (Monument aux Morts) alle 11.00

– 18/06/2025 Organizzata dalla città e dal 53° RT. Giornata nazionale che commemora lo storico appello del generale de Gaulle a rifiutare la sconfitta e a continuare la lotta contro il nemico. Parco dei Bosquets (Monumento ai Morti) alle 11.00

Espanol :

– 09/06/2025 Organizada por la ciudad y la 53ª RT. Jornada Nacional de Homenaje a los Caídos por Francia en Indochina

Parc des Bosquets (Monument aux Morts) a las 11 h

– 18/06/2025 Organizada por la ciudad y la 53ª RT. Jornada nacional en conmemoración del llamamiento histórico del General de Gaulle a rechazar la derrota y continuar la lucha contra el enemigo. Parc des Bosquets (Monument aux Morts) a las 11 h

L’événement Cérémonie patriotique Lunéville a été mis à jour le 2025-05-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS