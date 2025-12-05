Cérémonie patriotique Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville
Cérémonie patriotique Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville vendredi 5 décembre 2025.
Cérémonie patriotique
Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 11:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Journée nationale d’hommage aux “Morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Monument aux Morts du parc des Bosquets.Tout public
Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75
English :
Journée nationale d?hommage aux ?Morts pour la France? de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Monument aux Morts in Parc des Bosquets.
German :
Nationaler Tag der Ehrung der Toten für Frankreich des Algerienkriegs und der Kämpfe in Marokko und Tunesien.
Monument aux Morts im Parc des Bosquets.
Italiano :
Giornata nazionale di omaggio ai Morti per la Francia della guerra d’Algeria e dei combattimenti in Marocco e Tunisia.
Monumento ai caduti nel Parc des Bosquets.
Espanol :
Jornada Nacional de Homenaje a los Muertos por Francia de la Guerra de Argelia y de los combates en Marruecos y Túnez.
Monumento conmemorativo de la guerra en el Parc des Bosquets.
L’événement Cérémonie patriotique Lunéville a été mis à jour le 2025-10-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS