Cérémonie patriotique Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Cérémonie patriotique

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Journée nationale d’hommage aux “Morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Monument aux Morts du parc des Bosquets.Tout public

0 .

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Monument aux Morts Parc des bosquets Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

English :

Journée nationale d?hommage aux ?Morts pour la France? de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Monument aux Morts in Parc des Bosquets.

German :

Nationaler Tag der Ehrung der Toten für Frankreich des Algerienkriegs und der Kämpfe in Marokko und Tunesien.

Monument aux Morts im Parc des Bosquets.

Italiano :

Giornata nazionale di omaggio ai Morti per la Francia della guerra d’Algeria e dei combattimenti in Marocco e Tunisia.

Monumento ai caduti nel Parc des Bosquets.

Espanol :

Jornada Nacional de Homenaje a los Muertos por Francia de la Guerra de Argelia y de los combates en Marruecos y Túnez.

Monumento conmemorativo de la guerra en el Parc des Bosquets.

L’événement Cérémonie patriotique Lunéville a été mis à jour le 2025-10-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS