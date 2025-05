Cérémonie pour la Libération de la ville – Carentan-les-Marais, 12 juin 2025 17:30, Carentan-les-Marais.

Manche

Cérémonie pour la Libération de la ville Place de la République Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-06-12 17:30:00

fin : 2025-06-12 19:00:00

2025-06-12

Place de de la République, cérémonie de la libération de la ville.

18h30 cimetière de Carentan, fleurissement de la tombe de Danièle Laisney.

18h30 cimetière de Carentan, fleurissement de la tombe de Danièle Laisney. .

Place de la République

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie s.pasquier@carentan.fr

English : Cérémonie pour la Libération de la ville

Place de la République, ceremony marking the liberation of the town.

6:30pm: Carentan cemetery, flowering of Danièle Laisney’s grave.

German :

Place de la République, Zeremonie der Befreiung der Stadt.

18:30 Uhr: Friedhof von Carentan, Blumenschmuck am Grab von Danièle Laisney.

Italiano :

Place de la République, cerimonia di liberazione della città.

18.30: Cimitero di Carentan, fioritura della tomba di Danièle Laisney.

Espanol :

Plaza de la República, ceremonia de conmemoración de la liberación de la ciudad.

18:30: Cementerio de Carentan, floración de la tumba de Danièle Laisney.

