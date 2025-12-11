Cérémonie républicaine en hommage aux victimes Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Vendredi 12 décembre, 10h40 sur inscription

Cérémonie républicaine en hommage aux victimes à l’ENAC

Chers anciens élèves, chers collègues,

Une cérémonie républicaine en hommage aux victimes de l’accident de dimanche se tiendra vendredi 12 décembre à 10h40, dans la cour d’honneur de l’ENAC. Nous vous convions à ce moment de recueillement en mémoire de nos amis, élèves et collègues.

Cette cérémonie est strictement réservée aux élèves, aux personnels de l’ENAC et aux alumni, ainsi qu’aux proches des victimes et quelques représentants des autorités.

L’ensemble des cours du campus de Toulouse sont déprogrammés entre 10h15 et 12h15. La cérémonie sera retransmise dans les centres ENAC.

À partir de demain à 14h et jusqu’à ce week-end, des livres de souvenirs seront mis à votre disposition :

– Dans le hall de l’accueil

– Dans le hall du 1er étage du bâtiment Orly

– Au poste de garde (ce dernier lieu permettra aux personnes extérieures à l’ENAC de déposer des souvenirs et d’inscrire un mot)

L’ensemble de ces attentions seront remises aux familles de Sevan, Océane, Baptiste et Tristan.

Si vous souhaitez assister à la cérémonie, merci de vous inscrire au plus vite, la liste des présents doit être donnée jeudi soir au poste de sécurité de l’ENAC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T10:40:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T12:00:00.000+01:00

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse