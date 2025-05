Cérémonie – Sainte-Marie-du-Mont, 7 juin 2025 11:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Cérémonie Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Esplanade du musée, hommage aux garde-côtes américains

Esplanade du musée, hommage aux garde-côtes américains .

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 58 00

English : Cérémonie

Museum Esplanade, a tribute to the U.S. Coast Guard

German :

Esplanade des Museums, Hommage an die amerikanische Küstenwache

Italiano :

Museum Esplanade, un omaggio alla Guardia Costiera statunitense

Espanol :

Explanada de los Museos, homenaje a los guardacostas estadounidenses

L’événement Cérémonie Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Baie du Cotentin