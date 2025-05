Cérémonie stèle de la 90e et repas de l’amitié – Picauville, 6 juin 2025 18:00, Picauville.

Manche

Cérémonie stèle de la 90e et repas de l’amitié Salle Jean Claude Flambart Picauville Manche

Début : 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-06 23:00:00

18h cérémonie à la stèle de la 90e unité d’infanterie américaine.

19h salle JC Flambart, repas de l’amitié. Partagez un repas en présence de militaires américains et allemands ayant participé aux cérémonies. Sur réservation. 32€/pers.

Salle Jean Claude Flambart

Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 02 48 charles.dennebouy@orange.fr

English : Cérémonie stèle de la 90e et repas de l’amitié

6pm: ceremony at the stele of the 90th American infantry unit.

7pm: Salle JC Flambart, friendship meal. Share a meal in the presence of American and German soldiers who took part in the ceremonies. Reservations required. 32/pers.

German :

18 Uhr: Zeremonie an der Stele der 90. amerikanischen Infanterieeinheit.

19 Uhr: Saal JC Flambart, Freundschaftsessen. Essen Sie in Anwesenheit von amerikanischen und deutschen Soldaten, die an den Zeremonien teilgenommen haben. Nur mit Reservierung. 32/Pers.

Italiano :

ore 18.00: Cerimonia presso la stele della 90ª unità di fanteria americana.

ore 19.00: Salle JC Flambart, pranzo dell’amicizia. Condividete un pasto in presenza dei soldati americani e tedeschi che hanno partecipato alle cerimonie. Prenotazione obbligatoria. 32 a persona.

Espanol :

18.00 h: Ceremonia ante la estela de la 90ª unidad de infantería americana.

19:00 h: Salle JC Flambart, comida de la amistad. Comida compartida en presencia de soldados estadounidenses y alemanes que participaron en las ceremonias. Reserva obligatoria. 32 por persona.

