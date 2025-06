Cérémonie Tibétaine Puja – Fatouville-Grestain 25 juin 2025 09:30

Eure

Cérémonie Tibétaine Puja L’arbre aux étoiles 168 impasse d’aumale Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 09:30:00

fin : 2025-06-25 15:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Venez vivre une cérémonie traditionnelle Tibétaine, une Sang Puja qui est « un rituel ancien remontant à plusieurs milliers d’années. La purification apportée par ce rituel, chants et ces prières, accompagnées de gong et de cymbales, touche autant les personnes présentes et le lieu que les esprits aux alentours. Elle permet de bénir tous les êtres visibles et invisibles. La déité qui sera invoquée est Tara. »

Cette Sang Puja sera effectuée par trois moines tibétains venus d’Inde, des Guéshés (enseignants bouddhistes).

A apporter:

-> une offrande (fruits, gâteaux, fleurs ou autres…), qui sera déposée sur l’autel (la table des offrandes) avant 10h pour la cérémonie de 10h. Les offrandes seront ensuite bénites et distribuées après la cérémonie et pourront être consommées.

-> une première enveloppe avec un don libre et en conscience, au profit du monastère. A la fin de la Puja, remise des khatas (écharpe blanche tibétaine) par chaque participant, enfants compris (écharpe en vente sur place à 5€) avec l’enveloppe du don. Chaque personne devra tendre une khata au Guéshé… qui la leur rendra en un geste de bénédiction.

-> une seconde enveloppe avec un don libre et en conscience, au profit de l’arbre aux étoiles, pour soutenir le lieu et les frais d’accueil. A déposer dans la boite à dons mise à disposition.

La cérémonie dure de 1h à 1h30, elle démarre à 10h (accueil à partir de 9h30).

Pique-nique par la suite possible sur place.

Fin de l’événement à 15h

Merci de privilégier le co-voiturage

Parking en haut de l’impasse et ensuite descendre toute l’impasse (200 m à pied jusqu’au grand bâtiment en bois).

L’arbre aux étoiles 168 impasse d’aumale

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@larbreauxetoiles.fr

English : Cérémonie Tibétaine Puja

Come and experience a traditional Tibetan ceremony, a Sang Puja, which is « an ancient ritual dating back thousands of years. The purification brought about by this ritual, chants and prayers, accompanied by gongs and cymbals, affects both the people present and the place, as well as the surrounding spirits. It blesses all beings, visible and invisible. The deity who will be invoked is Tara. »

This Sang Puja will be performed by three Tibetan monks from India, Geshes (Buddhist teachers).

Please bring:

-> an offering (fruit, cakes, flowers, etc.), which will be placed on the altar (the offering table) before 10am for the 10am ceremony. The offerings will then be blessed and distributed after the ceremony, and will be available for consumption.

-> a first envelope with a free, conscious donation to the monastery. At the end of the Puja, khatas (white Tibetan scarves) will be handed over by each participant, including children (scarves on sale at 5?), along with the donation envelope. Each person must hand a khata to the Geshe? who will return it to them in a gesture of blessing.

-> a second envelope with a free, conscious donation to L’arbre aux étoiles, to support the venue and its hospitality costs. To be deposited in the donation box provided.

The ceremony lasts from 1h to 1h30, starting at 10am (welcome from 9h30).

Picnic lunch available afterwards.

Event ends at 3pm

Please car pool if possible

Parking lot at the top of the cul-de-sac, then walk 200 m down to the large wooden building.

German :

Erleben Sie eine traditionelle tibetische Zeremonie, eine Sang Puja, die « ein uraltes Ritual ist, das mehrere tausend Jahre zurückreicht ». Die Reinigung durch dieses Ritual, die Gesänge und Gebete, die von Gongs und Zimbeln begleitet werden, berührt sowohl die Anwesenden und den Ort als auch die Geister in der Umgebung. Sie ermöglicht es, alle sichtbaren und unsichtbaren Wesen zu segnen. Die Gottheit, die angerufen wird, ist Tara »

Die Sang Puja wird von drei tibetischen Mönchen durchgeführt, die aus Indien kommen und Geshes (buddhistische Lehrer) sind.

Bitte mitbringen:

-> Eine Opfergabe (Obst, Kuchen, Blumen oder ähnliches), die vor 10 Uhr für die 10-Uhr-Zeremonie auf den Altar (Opfertisch) gelegt wird. Die Gaben werden dann gesegnet und nach der Zeremonie verteilt und können verzehrt werden.

-> einen ersten Umschlag mit einer freien und gewissenhaften Spende zugunsten des Klosters. Am Ende der Puja übergibt jeder Teilnehmer, auch Kinder, die Khatas (weiße tibetische Schärpe) zusammen mit dem Umschlag der Spende (5?). Jede Person sollte eine Khata an Geshe? übergeben, der sie in einer Segensgeste zurückgibt.

-> Ein zweiter Umschlag mit einer freien und bewussten Spende für den Sternenbaum, um den Ort und die Kosten für den Empfang zu unterstützen. Bitte werfen Sie Ihre Spende in die bereitgestellte Spendenbox.

Die Zeremonie dauert 1 bis 1,5 Stunden und beginnt um 10 Uhr (Empfang ab 9.30 Uhr).

Anschließend ist ein Picknick vor Ort möglich.

Ende der Veranstaltung um 15 Uhr

Bitte bevorzugen Sie Fahrgemeinschaften

Parkplatz am oberen Ende der Sackgasse und dann die ganze Sackgasse hinuntergehen (200 m Fußweg bis zum großen Holzgebäude).

Italiano :

Venite a sperimentare una cerimonia tradizionale tibetana, una Sang Puja, che è « un antico rituale che risale a migliaia di anni fa ». La purificazione provocata da questo rituale, i canti e le preghiere, accompagnati da gong e cimbali, influenzano sia le persone presenti che il luogo, nonché gli spiriti dell’area circostante. Benedice tutti gli esseri visibili e invisibili. La divinità che verrà invocata è Tara

Questa Sang Puja sarà eseguita da tre monaci tibetani provenienti dall’India, Geshes (insegnanti buddisti).

Si prega di portare:

-> un’offerta (frutta, dolci, fiori, ecc.), che sarà posta sull’altare (il tavolo delle offerte) prima delle 10.00 per la cerimonia delle 10.00. Le offerte saranno poi benedette e distribuite dopo la cerimonia e potranno essere consumate.

-> La prima offerta è una donazione libera al monastero. Al termine della Puja, i khata (sciarpe tibetane bianche) saranno consegnati da ogni partecipante, compresi i bambini (sciarpe in vendita sul posto a 5 euro), insieme alla busta contenente la donazione. Ogni persona deve consegnare una khata al Ghesce, che gliela restituirà in segno di benedizione.

-> Una seconda busta con una donazione libera, a favore de L’arbre aux étoiles, per sostenere la sede e i costi dell’evento. Da depositare nell’apposita cassetta per le donazioni.

La cerimonia dura da 1 a 1 ora, a partire dalle 10.00 (accoglienza dalle 9.30).

Il pranzo al sacco è disponibile in loco.

L’evento termina alle 15.00

Si prega di unire le auto se possibile

Parcheggiate all’inizio del vicolo cieco e poi percorrete l’intero vicolo cieco (200 m a piedi fino al grande edificio in legno).

Espanol :

Venga a vivir una ceremonia tradicional tibetana, una Sang Puja, que es « un antiguo ritual que se remonta a miles de años ». La purificación que provoca este ritual, los cantos y oraciones, acompañados de gongs y címbalos, afectan tanto a las personas presentes como al lugar, así como a los espíritus de los alrededores. Bendice a todos los seres visibles e invisibles. La deidad invocada es Tara

Esta Sang Puja será realizada por tres monjes tibetanos de la India, Geshes (maestros budistas).

Se ruega traer:

-> una ofrenda (fruta, pasteles, flores, etc.), que se colocará en el altar (la mesa de ofrendas) antes de las 10 de la mañana para la ceremonia de las 10 de la mañana. Las ofrendas serán bendecidas y distribuidas después de la ceremonia.

-> La primera ofrenda es un donativo voluntario para el monasterio. Al final de la Puja, todos los participantes, incluidos los niños, entregarán khatas (pañuelos tibetanos blancos) (los pañuelos se venden in situ por 5 euros), junto con el sobre que contiene el donativo. Cada persona deberá entregar una khata al Gueshe? que se la devolverá en un gesto de bendición.

-> Un segundo sobre con un donativo de libre voluntad, a beneficio de l’arbre aux étoiles, para apoyar el lugar y los gastos de acogida del evento. Se depositará en la caja de donativos prevista a tal efecto.

La ceremonia dura entre una hora y una hora y media, a partir de las 10.00 h (bienvenida a partir de las 9.30 h).

Picnic en el lugar.

El acto finaliza a las 15.00 horas

Si es posible, comparta coche

Aparque en la parte superior de la calle sin salida y recorra toda la calle sin salida (200 m a pie hasta el gran edificio de madera).

