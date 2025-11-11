Cérémonie Veterans Day 2025 Route de Verdun Thiaucourt-Regniéville
Cérémonie Veterans Day 2025
Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle
Cérémonie en l’honneur des vétérans Américains et en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale.
11h au cimetière américain de Thiaucourt.
16h au mémorial américain de Montsec.Tout public
Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@abmc.gov
English :
Ceremony to honor American veterans and commemorate the end of the First World War.
11am at Thiaucourt American Cemetery.
4pm at Montsec American Memorial.
German :
Zeremonie zu Ehren der amerikanischen Veteranen und zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs.
11 Uhr auf dem amerikanischen Friedhof in Thiaucourt.
16 Uhr am amerikanischen Denkmal in Montsec.
Italiano :
Cerimonia in onore dei veterani americani e in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale.
alle 11 al cimitero americano di Thiaucourt.
ore 16.00 al Memoriale americano di Montsec.
Espanol :
Ceremonia en honor de los veteranos americanos y en recuerdo del final de la Primera Guerra Mundial.
11 h en el cementerio americano de Thiaucourt.
16:00 h en el monumento conmemorativo americano del Montsec.
