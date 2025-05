Cérémonies à Sainte-Mère-Eglise – Sainte-Mère-Église, 5 juin 2025 10:30, Sainte-Mère-Église.

Cérémonies à Sainte-Mère-Eglise

Début : 2025-06-05 10:30:00

fin : 2025-06-05 16:30:00

2025-06-05

10h30 rue Général de Gaulle, cérémonie au Monument Signal.

14h mairie, cérémonie monument Gavin et Ridgway.

14h45 mairie, cérémonie à la borne Zéro (devant la Mairie)

15h30 la Fière, cérémonie au monument Iron Mike sur le site de la Fière

Place de l’église

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 31 18

English : Cérémonies à Sainte-Mère-Eglise

10:30am: rue Général de Gaulle, ceremony at Monument Signal.

2pm: town hall, ceremony at Gavin and Ridgway monument.

2:45pm: Town Hall, ceremony at the Zero marker (in front of the Town Hall)

3.30pm: La Fière, ceremony at the Iron Mike monument on the La Fière site

German :

10.30 Uhr: Rue Général de Gaulle, Zeremonie am Signal-Denkmal.

14.00 Uhr: Rathaus, Zeremonie am Denkmal Gavin und Ridgway.

14.45 Uhr: Rathaus, Zeremonie am Zero-Poller (vor dem Rathaus)

15:30 Uhr: La Fière, Zeremonie am Iron-Mike-Denkmal auf dem Gelände von La Fière

Italiano :

10.30: rue Général de Gaulle, cerimonia al Monumento al Segnale.

14.00: Municipio, cerimonia presso il monumento a Gavin e Ridgway.

ore 14.45: Municipio, cerimonia presso il Segnale Zero (di fronte al Municipio)

15.30: La Fière, cerimonia al monumento Iron Mike sul sito di La Fière

Espanol :

10.30 h: rue Général de Gaulle, ceremonia en el Monumento a las Señales.

14.00 h: Ayuntamiento, ceremonia en el monumento a Gavin y Ridgway.

14.45 h: Ayuntamiento, ceremonia en el Hito Cero (frente al Ayuntamiento)

15.30 h: La Fière, ceremonia en el monumento Iron Mike del emplazamiento de La Fière

