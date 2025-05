Cérémonies à Terre-et-Marais – Terre-et-Marais, 5 juin 2025 10:30, Terre-et-Marais.

Manche

Cérémonies à Terre-et-Marais Sainteny Terre-et-Marais Manche

Début : 2025-06-05 10:30:00

fin : 2025-06-05 12:00:00

2025-06-05

10h30 stèle de la Roserie à Sainteny, cérémonie en hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune.

11h30 stèle des forges à Sainteny, cérémonie en hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune.

Sainteny

Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 05 64

English : Cérémonies à Terre-et-Marais

10:30 am: Roserie stele in Sainteny, ceremony in tribute to the liberators and in memory of the fighting in the commune.

11:30am: Forges stele in Sainteny, ceremony in tribute to the liberators and in memory of the fighting in the commune.

German :

10:30 Uhr: Stele de la Roserie in Sainteny, Zeremonie zu Ehren der Befreier und zum Gedenken an die Kämpfe in der Gemeinde.

11.30 Uhr: Stele des forges in Sainteny, Zeremonie zu Ehren der Befreier und zum Gedenken an die Kämpfe in der Gemeinde.

Italiano :

10.30: Stele di Roserie a Sainteny, cerimonia in omaggio ai liberatori e in ricordo dei combattimenti nel comune.

11.30: Stele delle Forge a Sainteny, cerimonia in omaggio ai liberatori e in ricordo dei combattimenti nel comune.

Espanol :

10.30 h: Estela de la Roserie en Sainteny, ceremonia en homenaje a los libertadores y en memoria de los combates en el municipio.

11.30 h: Estela de Forges en Sainteny, ceremonia en homenaje a los libertadores y en memoria de los combates en el municipio.

