Cérémonies à Terre-et-Marais – Saint-Georgs-de-Bohon Terre-et-Marais, 5 juin 2025 09:30, Terre-et-Marais.

Manche

Cérémonies à Terre-et-Marais Saint-Georgs-de-Bohon Rue de Hotot Terre-et-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 09:30:00

fin : 2025-06-05 10:00:00

Date(s) :

2025-06-05

9h30 Stèle Hotot à Saint-Georgs-de-Bohon, cérémonie en hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune. En présence des familles de vétérans et de représentants de la 83e DB et des anciens combattants.

9h30 Stèle Hotot à Saint-Georgs-de-Bohon, cérémonie en hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune. En présence des familles de vétérans et de représentants de la 83e DB et des anciens combattants. .

Saint-Georgs-de-Bohon Rue de Hotot

Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 05 64

English : Cérémonies à Terre-et-Marais

9:30am: Hotot stele in Saint-Georgs-de-Bohon, ceremony in tribute to the liberators and in memory of the fighting in the commune. In the presence of veterans’ families and representatives of the 83rd DB and veterans.

German :

9:30 Uhr: Stele Hotot in Saint-Georgs-de-Bohon, Zeremonie zu Ehren der Befreier und zum Gedenken an die Kämpfe in der Gemeinde. In Anwesenheit der Familien von Veteranen und Vertretern der 83. DB und der Kriegsveteranen.

Italiano :

9.30: Stele di Hotot a Saint-Georgs-de-Bohon, cerimonia in omaggio ai liberatori e in ricordo dei combattimenti nel comune. Alla presenza delle famiglie dei veterani e dei rappresentanti dell’83° DB e dei veterani.

Espanol :

9.30 h: Estela Hotot en Saint-Georgs-de-Bohon, ceremonia en homenaje a los libertadores y en memoria de los combates en el municipio. En presencia de las familias de los veteranos y de representantes de la 83ª DB y de los veteranos.

L’événement Cérémonies à Terre-et-Marais Terre-et-Marais a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Baie du Cotentin