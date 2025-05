Cérémonies – Route de Saint-Côme Carentan-les-Marais, 4 juin 2025 16:00, Carentan-les-Marais.

Manche

Cérémonies Route de Saint-Côme Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 16:00:00

fin : 2025-06-04 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

16h cérémonie officielle au Carré de Choux. Présence de vétérans américains.

17h défilé militaire depuis le Carré de Choux jusqu’au Monument Signal.

17h30 mairie, cérémonie au Monument Signal.

18h parade du Monument Signa au port.

16h cérémonie officielle au Carré de Choux. Présence de vétérans américains.

17h défilé militaire depuis le Carré de Choux jusqu’au Monument Signal.

17h30 mairie, cérémonie au Monument Signal.

18h parade du Monument Signa au port. .

Route de Saint-Côme Carentan

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 7 82 28 61 56

English : Cérémonies

4pm: official ceremony at Carré de Choux. American veterans present.

5pm: military parade from Carré de Choux to Monument Signal.

5.30pm: town hall, ceremony at Monument Signal.

6pm: parade from the Monument Signa to the port.

German :

16 Uhr: Offizielle Zeremonie im Carré de Choux. Anwesenheit von amerikanischen Veteranen.

17.00 Uhr: Militärparade vom Carré de Choux zum Monument Signal.

17.30 Uhr: Rathaus, Zeremonie am Monument Signal.

18 Uhr: Parade vom Monument Signa zum Hafen.

Italiano :

ore 16.00: Cerimonia ufficiale al Carré de Choux. Presenti i veterani americani.

ore 17.00: parata militare dal Carré de Choux al Monument Signal.

ore 17.30: Municipio, cerimonia al Monumento Segnale.

ore 18.00: sfilata dal Monumento Signa al porto.

Espanol :

16.00 h: Ceremonia oficial en el Carré de Choux. Presencia de veteranos estadounidenses.

17.00 h: desfile militar desde el Carré de Choux hasta el Monument Signal.

17.30 h: Ayuntamiento, ceremonia en el Monument Signal.

18.00 h: desfile desde el Monumento Signa hasta el puerto.

L’événement Cérémonies Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Baie du Cotentin