CÉRÉMONIES CHAMANIQUES ET CONSTELLATIONS SAMHAÏN Gabriac

CÉRÉMONIES CHAMANIQUES ET CONSTELLATIONS SAMHAÏN Gabriac samedi 1 novembre 2025.

CÉRÉMONIES CHAMANIQUES ET CONSTELLATIONS SAMHAÏN

Gabriac Lozère

Tarif : 120 – 120 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Au programme sur les 2 jours voyages chamaniques, cercles de tambours, libération du corps par la danse transe, constellations, … Amenez vos repas du samedi soir et dimanche midi, vos tambours et hochets, confort, carnet de voyage. Les collations seront offertes. Inscriptions jusqu’au 20 octobre.

Ce stage s’adresse aux débutants comme aux initiés.

Samhaïn marque l’apogée de l’automne et l’entrée dans la saison sombre. C’est le moment d’aller à la rencontres de nos ombres pour les transmuter en humus fertile. C’est un espace de « non-temps » où le voile entre les mondes se fait plus subtil. La magie devient plus présente et nous nous réunissons pour reconnaître et célébrer les ancêtres bienveillants qui pourront nous guider dans ce moment de transition et de transformation.

Au programme

Voyages et initiations chamaniques pour transmuter ce qui doit l’être,

Cercles de tambours et voix,

Libération du corps par la danse transe le samedi soir, Fêtes des sorcier(es)

Cercles de paroles,

Constellations

Célébration et reliance avec les ancêtres et les guides….

Suite au stage, il y aura la possibilité de deux soins individuels si certains en ont le besoin. Hébergements possible en gîtes.

Participation en conscience à partir de 120€, amenez vos repas du samedi soir au dimanche midi , les collations seront offertes, vos tambours, hochets, confort, carnet de voyage.

Renseignements et inscription (indispensable le plus tôt possible et jusqu’au 20 octobre) .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

The 2-day program includes shamanic journeys, drum circles, body liberation through trance dance, constellations, etc. Bring your meals for Saturday evening and Sunday lunch, your drums and rattles, comfort, travel log. Snacks will be provided. Registration deadline: October 20.

German :

Auf dem Programm stehen an beiden Tagen: schamanische Reisen, Trommelkreise, Befreiung des Körpers durch Trancetanz, Aufstellungen, … Bringen Sie Ihre Mahlzeiten für Samstagabend und Sonntagmittag, Ihre Trommeln und Rasseln, Komfort, Reisetagebuch mit. Die Snacks werden angeboten. Anmeldungen bis zum 20. Oktober.

Italiano :

In programma per i 2 giorni: viaggi sciamanici, cerchi di tamburi, liberazione del corpo attraverso la danza di trance, costellazioni, ecc. Portate i vostri pasti il sabato sera e la domenica a pranzo, i vostri tamburi e sonagli, il vostro comfort e il diario di viaggio. Verranno forniti degli spuntini. Termine ultimo per l’iscrizione: 20 ottobre.

Espanol :

En el programa de los 2 días: viajes chamánicos, círculos de tambores, liberación del cuerpo a través de la danza en trance, constelaciones, etc. Traiga su propia comida el sábado por la noche y el domingo al mediodía, sus tambores y sonajas, su comodidad y su diario de viaje. Se proporcionarán tentempiés. Fecha límite de inscripción: 20 de octubre.

L’événement CÉRÉMONIES CHAMANIQUES ET CONSTELLATIONS SAMHAÏN Gabriac a été mis à jour le 2025-08-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère