Cérémonies de commémoration du 11 Novembre Historial du paysan soldat Fleuriel
Cérémonies de commémoration du 11 Novembre Historial du paysan soldat Fleuriel dimanche 9 novembre 2025.
Cérémonies de commémoration du 11 Novembre
Historial du paysan soldat 1, route du vallon Fleuriel Allier
Début : 2025-11-09 10:30:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Le 9 novembre 2025, une cérémonie du ravivage de la flamme du souvenir aura lieu à l’historial du paysan soldat de Fleuriel.
Historial du paysan soldat 1, route du vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 22 45 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
English :
On November 9, 2025, a ceremony to rekindle the flame of remembrance will take place at the historial du paysan soldat in Fleuriel.
German :
Am 9. November 2025 findet im Historial des Bauernsoldaten in Fleuriel eine Zeremonie zur Wiederbelebung der Erinnerungsflamme statt.
Italiano :
Il 9 novembre 2025, presso l’Historial du Paysan Soldat di Fleuriel, si terrà una cerimonia per riaccendere la fiamma del ricordo.
Espanol :
El 9 de noviembre de 2025 se celebrará una ceremonia para reavivar la llama del recuerdo en el Historial du Paysan Soldat de Fleuriel.
