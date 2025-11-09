Cérémonies de commémoration du 11 Novembre Historial du paysan soldat Fleuriel

Cérémonies de commémoration du 11 Novembre

Historial du paysan soldat

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le 9 novembre 2025, une cérémonie du ravivage de la flamme du souvenir aura lieu à l’historial du paysan soldat de Fleuriel.

+33 4 70 90 22 45 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

English :

On November 9, 2025, a ceremony to rekindle the flame of remembrance will take place at the historial du paysan soldat in Fleuriel.

German :

Am 9. November 2025 findet im Historial des Bauernsoldaten in Fleuriel eine Zeremonie zur Wiederbelebung der Erinnerungsflamme statt.

Italiano :

Il 9 novembre 2025, presso l’Historial du Paysan Soldat di Fleuriel, si terrà una cerimonia per riaccendere la fiamma del ricordo.

Espanol :

El 9 de noviembre de 2025 se celebrará una ceremonia para reavivar la llama del recuerdo en el Historial du Paysan Soldat de Fleuriel.

