[Cérémonies] Sainte-Barbe et Sainte-Cécile Offranville
Place Jean Dasnias Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
La commune d’Offranville célèbre comme chaque année Sainte-Barbe, patronne des pompiers, et Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Rassemblement devant le monument aux morts, cérémonie à l’église Saint-Ouen et remises de médailles. .
Place Jean Dasnias Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 40 42 mairie@offranville.fr
