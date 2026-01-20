[Cérémonies] Sainte-Barbe et Sainte-Cécile

Place Jean Dasnias Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

La commune d’Offranville célèbre comme chaque année Sainte-Barbe, patronne des pompiers, et Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Rassemblement devant le monument aux morts, cérémonie à l’église Saint-Ouen et remises de médailles. .

Place Jean Dasnias Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 40 42 mairie@offranville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Cérémonies] Sainte-Barbe et Sainte-Cécile

L’événement [Cérémonies] Sainte-Barbe et Sainte-Cécile Offranville a été mis à jour le 2026-01-17 par Seine-Maritime Attractivité