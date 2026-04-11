Courseulles-sur-Mer

Cerfs-Volants

Place centrale Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’Association Vent de Fous va faire voler une trentaine de cerfs volants sur la plage. Un week-end féérique et colorés

L’Association Vent de Fous va faire voler une trentaine de cerfs volants sur la plage de Courseulles-Sur-Mer .. Un week-end féérique et colorés. .

Place centrale Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie ventdefous@hotmail.fr

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English : Cerfs-Volants

The Vent de Fous Association will be flying around thirty kites on the beach. A colourful and magical weekend

L’événement Cerfs-Volants Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité