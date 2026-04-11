Cerfs-Volants Courseulles-sur-Mer
Cerfs-Volants Courseulles-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Courseulles-sur-Mer
Cerfs-Volants
Place centrale Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’Association Vent de Fous va faire voler une trentaine de cerfs volants sur la plage. Un week-end féérique et colorés
L’Association Vent de Fous va faire voler une trentaine de cerfs volants sur la plage de Courseulles-Sur-Mer .. Un week-end féérique et colorés. .
Place centrale Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie ventdefous@hotmail.fr
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English : Cerfs-Volants
The Vent de Fous Association will be flying around thirty kites on the beach. A colourful and magical weekend
L’événement Cerfs-Volants Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité
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