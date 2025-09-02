Cerise au pays de l’opéra – Cerise Calixte, Igor Bouin, Orchestre de Picardie Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Cerise au pays de l’opéra – Cerise Calixte, Igor Bouin, Orchestre de Picardie Mercredi 4 mars 2026, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif P’tit Monsigny (3€/6€)

Début : 2026-03-04T15:00:00 – 2026-03-04T15:30:00

Fin : 2026-03-04T15:00:00 – 2026-03-04T15:30:00

Comme chaque mercredi Cerise file passer l’après-midi chez son Grand-père. Mais cette fois pas de jeux ni de cours de solfège, son grand-père a une surprise pour elle : il l’emmène à l’Opéra pour la toute première fois ! Interprète de la bande originale du dessin animé Disney Vaiana, Cerise Calixte parcourt le répertoire, de Mozart à Bizet en passant par Offenbach, Verdi, Gounod, Saint-Saëns et Ravel, en ouvrant le rideau vers… la comédie musicale !

Deux représentations scolaires le jeudi 5 mars à 10h et 14h30

Chant Cerise Calixte Chant, piano Igor Bouin Mise en scène, livret Amélie Parias arrangements Jérémie Arcache, Leonardo Ortega Chorégraphie Lucien Calixte Scénographe Sébastien Lerigoleur Création sonore Thibault Lescure Création lumière Robin Laporte Illustration Clémence Monnet Sur des airs célèbres de Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi et des compositions originales de Igor Bouin Sur une bande originale enregistrée par l’Orchestre de Picardie. Direction d’orchestre Léo Margue Prise de son Clément Gariel Production La Familia

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

JEUNE PUBLIC // THEÂTRE // MUSIQUE