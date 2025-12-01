Cerise au pays de l’opéra Compiègne

Cerise au pays de l’opéra Compiègne mercredi 10 décembre 2025.

Cerise au pays de l’opéra

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 7 – 7 – 8.5

7

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Une première découverte du monde de l’opéra pour les toutpetits avec Cerise qui accompagne son grand-père à l’Opéra un beau spectacle immersif et participatif qui plonge les jeunes spectateurs au coeur du répertoire lyrique et éveille leur curiosité artistique.

Cerise adore passer ses mercredis chez son grand-père. Mais aujourd’hui, une surprise l’attend il l’emmène à l’Opéra pour la toute première fois ! Inquiète et curieuse à la fois, Cerise part explorer ce lieu mystérieux où tout semble possible. Très vite, elle rencontre un chef d’orchestre affolé sans sa baguette, le spectacle ne peut commencer !

Prête à tout pour l’aider, Cerise traverse le monde merveilleux de l’Opéra et rencontre des personnages fantastiques un musicien clown, un metteur en scène savant-fou, un costumier farceur et un chanteur héroïque.

De Carmen à La Flûte enchantée, en passant par le French Can-can, Cerise découvre les grands airs du répertoire. Avec des chansons originales et une bande-son portée par l’Orchestre de Picardie, les enfants chantent avec elle et la guide dans son incroyable voyage. Un spectacle drôle, tendre et participatif pour vivre ensemble une première émotion lyrique inoubliable.

Dès 3 ans 7 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cerise au pays de l’opéra Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme