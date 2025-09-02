Cerise chante Disney Le Pin Galant Mérignac

Cerise chante Disney Le Pin Galant Mérignac dimanche 8 mars 2026.

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 25 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00 – 2026-03-08T17:30:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00 – 2026-03-08T17:30:00

Après avoir parcouru les Zéniths de France depuis 2020 avec les spectacles symphoniques « Disney en concert », Cerise Calixte revient avec un spectacle plus intimiste, dans lequel elle revisite les plus belles chansons des films d’animation Disney. Un show interactif hors du commun à savourer en famille !

Cerise Calixte s’est fait connaître du grand public en prêtant sa voix à Vaiana, le personnage principal de « Vaiana, la légende du bout du monde » et, plus récemment, en incarnant la voix d’Ariel dans « La Petite Sirène ».

La nouvelle égérie des petits sera sur scène pour présenter son premier album solo. Une production musicale originale et actuelle. Accompagnée de deux danseurs et huit musiciens, la chanteuse réinterprète les plus grands tubes de ces œuvres éternelles, des incontournables de « La Petite Sirène » au « Roi Lion » en passant par Libérée, délivrée de « La Reine des Neiges »…

Un spectacle pétillant, coloré et féerique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

