CARMEN-BOLERO – LA PALENE Rouillac

CARMEN-BOLERO Début : 2026-03-01 à 15:30. Tarif : – euros.

Deux œuvres majeures, deux univers puissants réunis en un seul spectacle. Carmen de Bizet et le Boléro de Ravel dialoguent ici à travers la danse, portés par l’excellence du Grand Ballet de Kiev. Carmen, figure libre et tragique, incarne la passion, la révolte, le destin. Son histoire, intemporelle, prend vie dans une chorégraphie où la danse classique épouse les rythmes ardents de la danse de caractère. En miroir, le Boléro nous emporte dans une montée en tension continue : le célèbre crescendo de Ravel devient un ballet hypnotique, fascinant, profondément sensoriel. Reconnu dans le monde entier et invité régulier de La Palène, le Grand Ballet de Kiev réunit des danseurs et danseuses formés dans les plus grandes écoles d’Ukraine. Sous la direction d’Alexander Stoyanov, étoile internationale, la compagnie sublime le grand répertoire classique avec élégance, rigueur et émotion.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALENE 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16