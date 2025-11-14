CERISE CHANTE DISNEY Perpignan
CERISE CHANTE DISNEY Perpignan dimanche 5 avril 2026.
CERISE CHANTE DISNEY
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 38 – 38 – 55
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 83 38 79 billetterie@orcade-spectacles.net
