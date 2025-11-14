Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CERISE CHANTE DISNEY Perpignan

CERISE CHANTE DISNEY

CERISE CHANTE DISNEY Perpignan dimanche 5 avril 2026.

CERISE CHANTE DISNEY

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 38 – 38 – 55

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
  .

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 83 38 79  billetterie@orcade-spectacles.net

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement CERISE CHANTE DISNEY Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME