Cerise chante Disney Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Cerise chante Disney

Samedi 7 février 2026 de 19h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 32 EUR

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07

La voix officielle de Vaïana vous donne rendez-vous pour un show interactif hors du commun accompagné par 2 danseurs et 8 musiciens.

Après avoir parcouru les Zéniths de France depuis 2020 avec les spectacles symphoniques Disney en Concert , Cerise Calixte revient avec un spectacle plus intimiste créé en 2019 au Trianon de Paris, dans lequel elle revisite les plus belles chansons des films d’animation de Disney.



de 15.00 à 32.00 € Billetterie en ligne .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The official voice of Vaïana invites you to an extraordinary interactive show accompanied by 2 dancers and 8 musicians.

L’événement Cerise chante Disney Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence