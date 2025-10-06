CERISE CHANTE DISNEY – ZINGA ZANGA Beziers

CERISE CHANTE DISNEY Début : 2026-04-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Double D productions et Orcade spectacles présentent : CERISE CHANTE DISNEYLa voix officielle de « Vaiana » vous convie à un spectacle interactif exceptionnel, accompagnée de 2 danseurs et de 8 musiciens.Durant 1h15 de joie, de bonne humeur et de surprises, Cerise vous invite à découvrir son univers et à partager avec elle tous ses secrets !Cerise Calixte s’est fait connaître du grand public en prêtant sa voix à Vaiana, personnage d’animation des studios Disney dans « Vaiana, la légende du bout du monde », et, plus récemment, en incarnant la voix d’Ariel dans la version live action de « La Petite Sirène » (2023).Avec plus de 100 millions de vues sur YouTube, le titre « Le Bleu Lumière » est devenu un incontournable des chansons Disney.Après avoir parcouru les Zéniths de France depuis 2020 avec les spectacles symphoniques « Disney en concert », Cerise Calixte revient avec un spectacle plus intimiste créé en 2019 au Trianon de Paris. Dans ce spectacle, elle revisite les plus belles chansons des films d’animation Disney. De « La Reine des Neiges » avec « Libérée, Délivrée » au « Roi Lion » avec « L’Amour brille sous les étoiles », en passant par « Vaiana » et « Le Bleu Lumière », Cerise nous ouvre les portes de son univers pétillant, coloré et féérique.« Les enfants, préparez-vous à chanter et à danser. Quelque chose me dit que vous ne resterez pas assis très longtemps… »

