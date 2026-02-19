Cerisiers en poésie Médiathèque Cerisiers

Cerisiers en poésie

Si en mars 2026 célébrer la poésie c’est laisser aux poètes le champ libre d’explorer ce que la poésie peut faire pour, avec, et depuis la liberté , ambition affichée du Printemps des poètes, c’est aussi la proposition de la médiathèque de Cerisiers à voter poésie.

Le dimanche 22 mars 2026, de 8h à 13h, les Cerisiquoises et les Cerisiquois sont invités à voter poésie en déposant leur poème préféré parmi les neuf poèmes d’auteurs qui ont vécu ou vivent actuellement dans le Pays d’Othe, dans notre urne sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

Atelier d’écriture

samedi 14 mars 10h30-12h ados adultes inscription conseillée

Frédérique, vous propose une initiation à l’écriture à travers des exercices et des échanges créatifs, ouverte à tous.

Broderie poétique

mercredi 18 mars 15h-17h inscription conseillée

Utilisez le fil, non pas des mots, mais de coton pour illustrer un poème .

