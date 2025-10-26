Cerizay en rose Stade Roger Quintard Cerizay
Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
4ème édition de Cerizay en Rose, au stade Roger Quintard à Cerizay.
Parcours de course et de marche proposés, allant de 3 à 15 kilomètres.
À l’arrivée, un jeu surprise aura lieu, avec des cadeaux à gagner.
Foodtrucks et buvettes sur place. .
Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 63 contact@cerizeen.csc79.org
