Cerizay en rose Stade Roger Quintard Cerizay dimanche 26 octobre 2025.

Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-26

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

4ème édition de Cerizay en Rose, au stade Roger Quintard à Cerizay.

Parcours de course et de marche proposés, allant de 3 à 15 kilomètres.

À l’arrivée, un jeu surprise aura lieu, avec des cadeaux à gagner.

Foodtrucks et buvettes sur place. .

Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 63 contact@cerizeen.csc79.org

