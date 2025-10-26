Cerizay en rose Stade Roger Quintard Cerizay

Cerizay en rose Stade Roger Quintard Cerizay dimanche 26 octobre 2025.

Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-26
2025-10-26

4ème édition de Cerizay en Rose, au stade Roger Quintard à Cerizay.
Parcours de course et de marche proposés, allant de 3 à 15 kilomètres.
À l’arrivée, un jeu surprise aura lieu, avec des cadeaux à gagner.
Foodtrucks et buvettes sur place.   .

Stade Roger Quintard Allée Alain Mimoun Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 63  contact@cerizeen.csc79.org

