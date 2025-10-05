CERRONE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

CERRONE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand vendredi 19 décembre 2025.

CERRONE Début : 2025-12-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Près de cinquante ans de carrière, plus de trente millions d’albums vendus, Cerrone a travaillé avec des artistes emblématiques, et vu ses morceaux samplés et remixés par les plus grands Prince, Jimmy Page, Toto, La Toya Jackson, Donna Summer, Nile Rodgers, Daft Punk, Bob Sinclar, Beastie Boys, Run DMC, Duke Dumont, Kevin Saunderson, Kylie Minogue, Jamie XX…Artiste intemporel, producteur, DJ, compositeur, batteur de talent, Cerrone est un pionnier de la dance music. Il en est l’un des pères fondateurs. En ajoutant une dimension numérique au disco, il a posé les premières briques de ce qui allait devenir l’un des mouvements les plus populaires de la musique. Il a révolutionné les pistes de danse mondiales avec son sens inné du rythme et des arrangements sophistiqués. Au fildes décennies, la musique de Cerrone a traversé les générations, influençant notamment des artistes majeurs de la French Touch, tel que Daft Punk, Cassius, Bob Sinclar, Air ou Justice, et s’inscrivant dans l’ADN des grands courants de la musique électronique.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63