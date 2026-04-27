Cers

CER(S) MOI UN VERRE

21 Avenue de la Condamine Cers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La soirée Cer(s) moi un verre est de retour au Domaine Delonca, pour partager vins, tapas et grillades dans une ambiance gourmande et conviviale.

Cer(s) moi un verre est de retour au Domaine Delonca, avec sa soirée brasero géant. Profitez d’une soirée conviviale au Domaine Delonca, où l’on se retrouve pour partager, savourer et profiter d’un moment gourmand autour de bons vins, de tapas et de grillades. C’est un moment de détente et de convivialité, où musique, bonne humeur et échanges se mêlent pour passer un moment entre amis ou en famille. .

21 Avenue de la Condamine Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cer(s) moi un verre evening is back at Domaine Delonca, to share wines, tapas and grilled meats in a convivial, gourmet atmosphere.

L’événement CER(S) MOI UN VERRE Cers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34