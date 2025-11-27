CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER – Essaion de Paris Paris

CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER Début : 2026-01-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Adapté du roman de Julie Otsuka (prix Femina étranger 2012), le récit à plusieurs voix, délicates et pudiques, d’un exil au féminin.Vers 1920, de très jeunes Japonaises embarquent vers San Francisco où les attendent des japonais à qui elles sont mariées par procuration et dont elles ne connaissent qu’une chose: une photographie.Des réminiscences de chants, des valises et le public est invité à partir pour une longue traversée.Durée: 1H15Avec Sandrine BRIARD, Béatrice VINCENTAuteur Julie OTSUKAPresse: TT Grâce à leur belle complicité, renforcée par un récit à la première personne du pluriel, les comédiennes parviennent à faire cause commune pour révéler l’extrême délicatesse, la touchante pudeur et l’humour pointilliste qui façonnent cette cohorte de destins brisés. Telerama Pur bijou de poésie dramatique teintée de touches humoristiques et d’autodérision incarnant, à travers le récit de ces femmes héroïnes sacrifiées, de la pudeur et une sublime politesse du désespoir. Delphine Augereau met en scène avec une force pleine de délicatesse ce récit incandescent. Holybuzz Les femmes qui se racontent sont japonaises mais elles parlent de toutes les femmes, de tous les espoirs, de toutes les migrations tentées, pour mieux vivre ailleurs. Ces femmes « invisibles » ne peuvent être oubliées, même plus d’un siècle après leur voyage sans retour. L’Humanité Des témoignages de femmes particulièrement émouvants Le Monde Deux comédiennes, qui nous font passer une soirée de rêve ! Un très beau spectacle (…) Je recommande – sans réserve – cette pièce, elle le mérite ! Bravo à Carine CHICHEREAU, pour cette éblouissante traduction, et à Delphine AUGEREAU, pour la valeur de son travail. Sorties à Paris Une étonnante douceur et une poésie rare, on se laisse entraîner (…) par le «nous » qui rythme le texte, comme une prière, au point de nous hanter longtemps après être sortis du théâtre… Que faire à Paris? Sandrine Briard et Béatrice Vincent ne sont que deux pour clamer l’impatience, l’espoir, les peines (…) éprouvées par toutes ces jeunes femmes. Mais elles s’expriment à la première personne du pluriel, un « nous » qui les rassemble toutes. Une belle adaptation du roman. Spectacles Selection

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75