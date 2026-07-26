Certains pleurent leurs morts, nous on les chante · Léa Millet Théâtre Paris-Villette Paris
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris
Informations pratiques
Mémé est la cheffe d’une tribu. Assise sur son fauteuil roulant, elle contrôle sa famille comme Moïse a traversé la mer avec son peuple. Elle a transmis tout ce qu’elle connaissait : le poids de l’héritage familial, les traditions, les superstitions, la culpabilité, l’amour. Mais aussi le rendez-vous mensuel dans ce restaurant karaoké. Ce soir, elle n’est pas là parce qu’elle est morte. Ses enfants et ses petits enfants sont là, pour la première fois sans elle. C’est ici qu’ils chantent mais parlent aussi bien politique que tradition.
Un dîner de famille ordinaire, où la folie prend la place de la peine – parce qu’il est parfois plus facile de rire, chanter ou déborder que d’avouer sa tristesse.
Du jeudi 19 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 20h00 à 21h20
samedi
de 18h00 à 19h20
vendredi
de 19h00 à 20h20
dimanche
de 15h30 à 16h50
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T20:20:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T20:00:00+02:00_2026-11-19T21:20:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:20:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T19:20:00+02:00;2026-11-22T15:30:00+02:00_2026-11-22T16:50:00+02:00;2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:20:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:20:00+02:00;2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T21:20:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T20:20:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T19:20:00+02:00;2026-11-29T15:30:00+02:00_2026-11-29T16:50:00+02:00;2026-12-01T20:00:00+02:00_2026-12-01T21:20:00+02:00;2026-12-02T20:00:00+02:00_2026-12-02T21:20:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T21:20:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T20:20:00+02:00;2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T19:20:00+02:00
Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/certains-pleurent-leurs-morts-nous-on-les-chante/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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