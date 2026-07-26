Certains pleurent leurs morts, nous on les chante · Léa Millet Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Mémé est la cheffe d’une tribu. Assise sur son fauteuil roulant, elle contrôle sa famille comme Moïse a traversé la mer avec son peuple. Elle a transmis tout ce qu’elle connaissait : le poids de l’héritage familial, les traditions, les superstitions, la culpabilité, l’amour. Mais aussi le rendez-vous mensuel dans ce restaurant karaoké. Ce soir, elle n’est pas là parce qu’elle est morte. Ses enfants et ses petits enfants sont là, pour la première fois sans elle. C’est ici qu’ils chantent mais parlent aussi bien politique que tradition.

Un dîner de famille ordinaire, où la folie prend la place de la peine – parce qu’il est parfois plus facile de rire, chanter ou déborder que d’avouer sa tristesse.

Du jeudi 19 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h20

samedi

de 18h00 à 19h20

vendredi

de 19h00 à 20h20

dimanche

de 15h30 à 16h50

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T20:20:00+01:00

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Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/certains-pleurent-leurs-morts-nous-on-les-chante/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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