UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Certains pleurent leurs morts, nous on les chante · Léa Millet Théâtre Paris-Villette Paris

jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris

Certains pleurent leurs morts, nous on les chante · Léa Millet Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Théâtre Paris-Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Mémé est la cheffe d’une tribu. Assise sur son fauteuil roulant, elle contrôle sa famille comme Moïse a traversé la mer avec son peuple. Elle a transmis tout ce qu’elle connaissait : le poids de l’héritage familial, les traditions, les superstitions, la culpabilité, l’amour. Mais aussi le rendez-vous mensuel dans ce restaurant karaoké. Ce soir, elle n’est pas là parce qu’elle est morte. Ses enfants et ses petits enfants sont là, pour la première fois sans elle. C’est ici qu’ils chantent mais parlent aussi bien politique que tradition.

Un dîner de famille ordinaire, où la folie prend la place de la peine – parce qu’il est parfois plus facile de rire, chanter ou déborder que d’avouer sa tristesse.
Du jeudi 19 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 20h00 à 21h20
samedi
de 18h00 à 19h20
vendredi
de 19h00 à 20h20
dimanche
de 15h30 à 16h50
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T20:20:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T20:00:00+02:00_2026-11-19T21:20:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:20:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T19:20:00+02:00;2026-11-22T15:30:00+02:00_2026-11-22T16:50:00+02:00;2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:20:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:20:00+02:00;2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T21:20:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T20:20:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T19:20:00+02:00;2026-11-29T15:30:00+02:00_2026-11-29T16:50:00+02:00;2026-12-01T20:00:00+02:00_2026-12-01T21:20:00+02:00;2026-12-02T20:00:00+02:00_2026-12-02T21:20:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T21:20:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T20:20:00+02:00;2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T19:20:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/certains-pleurent-leurs-morts-nous-on-les-chante/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


Afficher la carte du lieu Théâtre Paris-Villette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)